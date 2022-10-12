Kamyonda 64 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltında - Son Dakika
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Kamyonda 64 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltında

12.10.2022 15:49
Kamyonda 64 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltında

MUĞLA'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin, durdurdukları kamyonda 64 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin, durdurdukları kamyonda 64 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıkışlacık Mahallesi Alagün mevkinde saat 04.00 sıralarında devriye görevinde, orman yolunda bir kamyonu durdurdu. Kamyon kasasında Afganistan, Somali, Yemen, Eritre, Suriye, Filistin ve Mısır uyruklu toplam 64 kaçak göçmen yakalandı. Bölgeden otomobil ile kaçmaya çalışan organizatör şüphelisi Ö.K. (54) ve İ.A. (54) da yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Jandarma, Milas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonda 64 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltında - Son Dakika

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