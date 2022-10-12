Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıkışlacık Mahallesi Alagün mevkinde saat 04.00 sıralarında devriye görevinde, orman yolunda bir kamyonu durdurdu. Kamyon kasasında Afganistan , Somali , Yemen , Eritre , Suriye , Filistin ve Mısır uyruklu toplam 64 kaçak göçmen yakalandı. Bölgeden otomobil ile kaçmaya çalışan organizatör şüphelisi Ö.K. (54) ve İ.A. (54) da yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Jandarma, Milas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamyonda 64 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltında - Son Dakika

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