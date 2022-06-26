Kamyonda 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir depoda kaçak içki bulunduğu istihbaratına ulaştı. Bugün sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi 'nde bir depoya düzenlenen operasyonda, kamyonun kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Fethiye, Güncel, Son Dakika

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