Kamyonda 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Kamyonda 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

26.06.2022 16:15
Kamyonda 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda kamyonun kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda kamyonun kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir depoda kaçak içki bulunduğu istihbaratına ulaştı. Bugün sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda, kamyonun kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonda 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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