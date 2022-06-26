MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda kamyonun kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir depoda kaçak içki bulunduğu istihbaratına ulaştı. Bugün sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda, kamyonun kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kamyonda 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika