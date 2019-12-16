Kamyonda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kamyonda çıkan yangın kontrol altına alındı

6 saat önce

Sakarya'da bir kamyonun kasasının elektrik tellerine takılması sonucu çıkan ve bir binanın yanındaki doğal gaz kutusuna da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Sakarya'da bir kamyonun kasasının elektrik tellerine takılması sonucu çıkan ve bir binanın yanındaki doğal gaz kutusuna da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde, kum boşaltmak için damperini kaldıran kamyonun kasasının elektrik tellerine takılması sonucu kamyonda önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

Yangın bölgede bulunan 4 katlı bir binanın yanındaki doğal gaz kutusuna da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı, AGDAŞ ekipleri de olay yerine gelerek doğal gaz akışını kesti.

Binadaki vatandaşlar yangının sıçrama riskine karşı tahliye edildi. İtfaiye tarafından tahliye edilen ve dumandan hafif etkilendiği belirtilen bir çocuk, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında kamyon kullanılamaz hale geldi, binada da hasar oluştu.

Ekipler, mahalleye doğal gaz ve elektrik verilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

"Şoför kendini dışarı zor attı"

Hızırtepe Mahallesi Muhtarı Fatih Eltutan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamyonun kum boşaltmak için damperini kaldırdığı sırada elektrik tellerine çarptığını, bu sırada patlama yaşandığını belirterek, "Patlamayla alev alması bir oldu. Şoför içeriden kendini dışarı zor attı. Patlamanın olduğu yerde doğal gaz hattının geçmesi, yangını daha da büyüttü. Allah'a şükür can kaybımız yok." diye konuştu.

Kamyonda çıkan yangın kontrol altına alındı

İtfaiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:01 Kaynak: AA
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