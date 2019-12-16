Kamyonda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika

Kamyonda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

6 saat önce

Sakarya'da bir kamyonda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sakarya'da bir kamyonda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kamyonda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

İtfaiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:23 Kaynak: AA
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