Kamyonda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika

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Kamyonda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
6 saat önce
Sakarya'da bir kamyonda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:23 Kaynak: AA
Sakarya'da bir kamyonda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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