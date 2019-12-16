Kamyonda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (2) - Son Dakika

Kamyonda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (2)

6 saat önce

Sakarya'da bir kamyonda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sakarya'da bir kamyonda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde bir kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede doğal gaz hattının bulunması nedeniyle güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, AGDAŞ ekipleri de olay yerine gelerek doğal gazı kesmek için çalışma başlattı.

Bölgede bulunan 4 katlı bir binadaki vatandaşlar ise yangının sıçrama riskine karşı tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Kamyonda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (2)

Sakarya, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:32 Kaynak: AA
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