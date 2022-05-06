KAMYONDA DÜŞEN 12 TONLUK RULO SACA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika
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KAMYONDA DÜŞEN 12 TONLUK RULO SACA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

06.05.2022 10:01

BURSA'nın İznik ilçesinde otomobilin, kamyondan düşen yaklaşık 12 tonluk rulo saca çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İznik ilçesinde otomobilin, kamyondan düşen yaklaşık 12 tonluk rulo saca çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İznik ilçesinde önceki gün sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, çevre yolundan Sakarya istikametine döndüğü sırada kasasında bulunan yaklaşık 12 tonluk rulo sac düşerek yola savruldu. Bu sırada karşı yönden gelen otomobil, rulo saca çarpmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMYONDA DÜŞEN 12 TONLUK RULO SACA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU
KAMYONDA DÜŞEN 12 TONLUK RULO SACA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU
KAMYONDA DÜŞEN 12 TONLUK RULO SACA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU
KAMYONDA DÜŞEN 12 TONLUK RULO SACA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

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Sakarya, İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMYONDA DÜŞEN 12 TONLUK RULO SACA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAMYONDA DÜŞEN 12 TONLUK RULO SACA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika
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