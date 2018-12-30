Son Dakika Haberleri: Kamyonda Kaçak Sigara ve Tütün Ele Geçirildi

Kamyonda Kaçak Sigara ve Tütün Ele Geçirildi

14 dakika önce

Bolu'da yapılan yol uygulamasında, bir kamyonda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

Kamyonda Kaçak Sigara ve Tütün Ele Geçirildi, System.String[]
Bolu'da yapılan yol uygulamasında, bir kamyonda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yapılan uygulamada, O.M.'nin kullanmış olduğu kamyon durduruldu.

Ekipler, kamyonda yaptıkları aramada gümrük kaçağı 9 bin 935 paket sigara ile 75 kilogram nargile tütünü buldu.

Kamyon sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:22 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Putin'den Dikkat Çeken Türkiye Mesajı: Avrasya'nın Güvenliğini Beraber Güçlendireceğiz Tadan Müptelası Oluyor! Bayburt Ketesi İçin Tescil Başvurusu Yapıldı

Hayvanlara Yem Götürürken Kurtla Karşılaşan Vatandaş O Anları Cep Telefonuna Kaydetti Şeyma Subaşı'na Kötü Haber! Bakanlık Süresiz Nafaka İçin Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 13:36:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonda Kaçak Sigara ve Tütün Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]