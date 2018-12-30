Kamyonda Kaçak Sigara ve Tütün Ele Geçirildi
14 dakika önce
Bolu'da yapılan yol uygulamasında, bir kamyonda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.
Bolu
'da yapılan yol uygulamasında, bir kamyonda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yapılan uygulamada, O.M.'nin kullanmış olduğu kamyon durduruldu.
Ekipler, kamyonda yaptıkları aramada gümrük kaçağı 9 bin 935 paket sigara ile 75 kilogram nargile tütünü buldu.
Kamyon sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:22 Kaynak: AA
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