Kamyonda, kartonlar arasındaki 23 kilo eroine 3 tutuklama - Son Dakika
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Kamyonda, kartonlar arasındaki 23 kilo eroine 3 tutuklama

14.06.2022 09:44
Kamyonda, kartonlar arasındaki 23 kilo eroine 3 tutuklama

ERZİNCAN'da, polisin şüpheyle durdurduğu kamyonda, karton kutular arasına gizlenen 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi.

ERZİNCAN'da, polisin şüpheyle durdurduğu kamyonda, karton kutular arasına gizlenen 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı uygulama noktasında durdurduğu, H.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan kamyonda arama yaptı. Polis, kamyon kasasında yüklü kartonlar arasına gizlenen 46 paket halinde 23 kilo 767 gram eroin buldu. H.K. gözaltına alınırken, polis sürdürdüğü operasyonda, uyuşturucu ile ilgisi olduğunu belirlediği A.Y.'yi de Tokat'ta yakaladı. A.Y.'nin evinde yapılan aramada, eroin paketlemede kullanıldığı belirlenen pres makinesi ele geçirildi. Polis, uyuşturucuyla ilgili İstanbul'da ise S.A.'yı yakalayarak, Erzincan'a getirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., A.Y. ve S.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Kamyonda, kartonlar arasındaki 23 kilo eroine 3 tutuklama
Kamyonda, kartonlar arasındaki 23 kilo eroine 3 tutuklama
Kamyonda, kartonlar arasındaki 23 kilo eroine 3 tutuklama
Kamyonda, kartonlar arasındaki 23 kilo eroine 3 tutuklama
Kamyonda, kartonlar arasındaki 23 kilo eroine 3 tutuklama
Kamyonda, kartonlar arasındaki 23 kilo eroine 3 tutuklama
Kamyonda, kartonlar arasındaki 23 kilo eroine 3 tutuklama
YORUMLAR
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Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonda, kartonlar arasındaki 23 kilo eroine 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonda, kartonlar arasındaki 23 kilo eroine 3 tutuklama - Son Dakika
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