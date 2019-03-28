Son Dakika Haberleri: Kamyonda Sıkışan Şoförü İtfaiye Kurtardı

Kamyonda Sıkışan Şoförü İtfaiye Kurtardı

38 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kamyonun temizlik aracının arkadan çarpması sonucu araçta sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kamyonda Sıkışan Şoförü İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kamyonun temizlik aracının arkadan çarpması sonucu araçta sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, O. Y., idaresindeki 54 BD 185 plakalı kamyon, Adana-Ceyhan istikameti Yıkankale mevkinde A. G., yönetimindeki henüz plakası belirlenemeyen yol temizleme aracına arkadan çarptı.

Kazada kamyonda sıkışan O.Y, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:00 Kaynak: AA

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