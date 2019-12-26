Kamyonda taşınan sac yol kenarındaki kamyonete ok gibi saplandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonda taşınan sac yol kenarındaki kamyonete ok gibi saplandı - Son Dakika

Kamyonda taşınan sac yol kenarındaki kamyonete ok gibi saplandı

6 saat önce

Sarıyer'de seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki sac tabela, park halindeki kamyonete ok gibi saplandı.

Kamyonda taşınan sac yol kenarındaki kamyonete ok gibi saplandı, System.String[]

Sarıyer'de seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki sac tabela, park halindeki kamyonete ok gibi saplandı. Kamyoneti deviren tabela iş makinesiyle çıkarılırken, sahil yolu bir süre trafiğe kapandı.


Kaza, Emirgan sahil yolu Baltalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 12 AN 869 plakalı hafriyat kamyonunun kasasındaki sac tabela, yol kenarında park halinde olan 34 CFF 144 plakalı kamyonete ok gibi saplandı. Kamyoneti yan yatıran sac tabela iş makinesiyle saplandığı yerden çıkarıldı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, kamyonette maddi hasar oluştu.


Kaza nedeniyle Emirgan sahil yolu trafiğe kapatıldı. İş makinesinin saplanan sac tabelayı çıkarmasının ardından yol yeniden açıldı. - İSTANBUL

Baltalimanı, Emirgan, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Patlayan lastiğe bakmak için durdu, canından oldu
Otomobil önce temizlik aracına, ardından minibüse çarptı: 1 yaralı Esenler'de zikzak çizen sürücü zincirleme kazaya neden oldu Kırklareli'nde fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi

Son Dakika Haberleri
20:36 Rusya Devlet Başkanı Putin, Buz Hokeyi Gece Ligi'nde takımını zafere taşıdı - Son Dakika Haber
20:29 Araçtan uzun namlulu kalaşnikof atan iki zanlı yakalandı - Son Dakika Haber
20:28 Bursa'da kitap fuarına İlber Ortaylı akını - Son Dakika Haber
20:27 Karadağ: Parlamento'nun oylayacağı emlak yasasına Karadağlı Sırp Ortodokslardan protesto - Son Dakika Haber
20:23 Erzincan'da kuvvetli rüzgar çok sayıda çatı uçmasına neden oldu - Son Dakika Haber
17:45 Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Son Dakika Haber
17:29 Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 20:40:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyonda taşınan sac yol kenarındaki kamyonete ok gibi saplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]