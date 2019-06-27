Kamyonda uyuşturucu değirmeni ele geçirildi
1 saat önce
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, Ortahisar ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu değirmeni ele geçirdi.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:21 Kaynak: İHA
Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, Ortahisar
ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu değirmeni ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sırasında 34 plakalı kamyonun yük kısmında zulalanmış şekilde 50 adet fişek ve 250,21 gram skunk uyuşturucu madde ile 1 adet uyuşturucu değirmeni ele geçirdi. Araçtaki uyuşturucu maddenin sahibi olduğu iddia edilen B.G, S.G. ve B.K. isimli şahsılar gözaltına alınarak, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor. - TRABZON
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