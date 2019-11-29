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Kamyondaki halılar yola düştü, trafik durdu

6 saat önce

Kamyondaki halılar yola düştü, trafik durdu Yol üzerinde halıları görenler şoke olduİSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de trafikte seyir halinde olan bir kamyonun kasasında bulunan halılar caddeye döküldü.

Kamyondaki halılar yola düştü, trafik durdu

Yol üzerinde halıları görenler şoke oldu

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de trafikte seyir halinde olan bir kamyonun kasasında bulunan halılar caddeye döküldü. Dökülen halılar işçiler tarafından tek tek toplanırken, trafikte kısa süreli araç kuyruğu oluştu.

Olay, Bahçelievler Mahmut Bey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen halı yüklü bir kamyonetin kasasının arka kapağı, seyir halinde iken bir anda açıldı. Kapağın açılması ile birlikte kamyonet üzerinde bulunan onlarca halı cadde üzerine düştü. Durumun kısa sürede farkına varan sürücü ve arkadaşları yere dökülen halıları tek tek topladı. Öte yandan halılar toplanana kadar cadde üzerinde araç trafiği durdu. Cadde halıların toplanmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Trafiğin yoğun olarak aktığı cadde üzerinde onlarca halıyı gören vatandaşların ise kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Kamyondaki halılar yola düştü, trafik durdu

Bahçelievler, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:39 Kaynak: İHA
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