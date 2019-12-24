Kamyondaki mısırların arasında 221 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyondaki mısırların arasında 221 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kamyondaki mısırların arasında 221 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda bir kamyonun kasasında mısırların arasına gizlenmiş 221 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kamyondaki mısırların arasında 221 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda bir kamyonun kasasında mısırların arasına gizlenmiş 221 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucunun taşındığı kamyonu takibe alan polisler, adacı Nizip ilçesinde durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, kasa kısmında mısırların arasına gizlenmiş 221 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, kamyondaki 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
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