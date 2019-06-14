Son Dakika Haberleri: Kamyondaki saman balyaları elektrik tellerine takıldı
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Kamyondaki saman balyaları elektrik tellerine takıldı

3 saat önce

MARDİN'de, kamyona yüklenen saman balyaları, elektrik tellerine takıldı.

Kamyondaki saman balyaları elektrik tellerine takıldı, System.String[]
MARDİN'de, kamyona yüklenen saman balyaları, elektrik tellerine takıldı. Mahalle sakinleri, tahta çubuklarla balyaları tellerden kurtardı.
Olay, öğle saatlerinde Yeşilli ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonun kasasında bulunan saman balyaları, elektrik tellerine takıldı. Balyalarının elektrik tellerine takıldığını fark eden sürücü, kamyonu durdurup aşağı indi. Durumu gören mahalleli, balyaları tellerden kurtarmak için tahta çubuklar kullandı. Mahallelinin çalışmasıyla tellerden kurtarılan kamyon, yoluna devam ederken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:54 Kaynak: DHA
Yeşilli, Mardin, Güncel
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