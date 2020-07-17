Kamyondaki saman elektrik tellerine temas etti, alevler çevreye sıçradı - Son Dakika

AKSARAY'da, kasasındaki saman balyaları elektrik tellerine temas kamyon alev alev yandı. Kamyondan sıçrayan alevler bir kamyonet ve bir evde de hasara yol açtı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Bağlıkaya Beldesinde meydana geldi. Osman Yıldız (27) yönetimindeki 68 AD 280 plakalı kamyon, kasasına yüklenen saman balyasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, iddiaya göre panikleyerek, belde içerisinde balyaları dökerek yaklaşık 3 kilometre ilerledi. Dökülen balyalardaki kıvılcımlarda İsa Candan'a (50) ait 68 EK 838 plakalı kamyonet ile Mustafa Özer'in evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ve belde halkının çabalarıyla yaklaşık 1 saatte söndürülerek kontrol altına alındı.
Kamyon sürücüsü Osman Yıldız'a çeşitli maddelerden 4 bin 691 TL ceza kesilirken ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.