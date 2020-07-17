Kamyondaki saman elektrik tellerine temas etti, alevler çevreye sıçradı - Son Dakika

Kamyondaki saman elektrik tellerine temas etti, alevler çevreye sıçradı

AKSARAY'da, kasasındaki saman balyaları elektrik tellerine temas kamyon alev alev yandı.

AKSARAY'da, kasasındaki saman balyaları elektrik tellerine temas kamyon alev alev yandı. Kamyondan sıçrayan alevler bir kamyonet ve bir evde de hasara yol açtı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bağlıkaya Beldesinde meydana geldi. Osman Yıldız (27) yönetimindeki 68 AD 280 plakalı kamyon, kasasına yüklenen saman balyasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, iddiaya göre  panikleyerek, belde içerisinde balyaları dökerek yaklaşık 3 kilometre ilerledi. Dökülen balyalardaki kıvılcımlarda İsa Candan'a (50) ait 68 EK 838 plakalı kamyonet ile Mustafa Özer'in evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ve belde halkının çabalarıyla yaklaşık 1 saatte söndürülerek kontrol altına alındı.

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TELLERE TAKILIR DİYE UYARDIK

Kamyon sürücüsünü balyaların telleri takılabileceği yönünde uyardıklarını belirten Bekir Er, şunları söyledi:

"Kamyon bu yükseklikte buradan geçemez, tellere takılır diye daha önce de bizim beldeye balya almaya gelen kamyoncuyu uyardık. Bugün geçerken balyaların elektrik teline çarpması sonucu kamyon alev aldı. Belde sakinleri hortumlarla söndürmeye çalıştı. Sönmeyince belde içinde hızlı bir şekilde balyaları sağa sola dökerek, gelmeye başladı. Bir komşunun kamyonetine ve ileride bir eve sıçradı. Çok büyük bir yangını atlattık. Her yer duman altında kaldı. Kamyon sürücüsü en sonunda kapakları açarak rampa yukarı çıkıp bütün yükü yola boşattı."

Mustafa Özer ise "Kamyon yanarak bize doğru hızlıca geldi. Beldenin girişinden çıkışına kadar her yerde yangın çıktı. Benim evimin çatısına da sıçradı. Evimi kıl bayı kurtardım" diye konuştu.

Kamyon sürücüsü Osman Yıldız'a çeşitli maddelerden 4 bin 691 TL ceza kesilirken ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.


Bağlıkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyondaki saman elektrik tellerine temas etti, alevler çevreye sıçradı - Son Dakika
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