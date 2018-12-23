Son Dakika Haberleri: Kamyondan 26 Bin Kaçak Sigara Çıktı

Kamyondan 26 Bin Kaçak Sigara Çıktı

3 saat önce

Kamyondan 26 bin kaçak sigara çıktı Aracından kaçak sigara çıkan kamyon sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildiAKSARAY - Aksaray'da bir kamyona operasyon düzenleyen polis 26 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kamyondan 26 bin kaçak sigara çıktı
Aracından kaçak sigara çıkan kamyon sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi

AKSARAY - Aksaray'da bir kamyona operasyon düzenleyen polis 26 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kamyon sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep ilinden İstanbul'a Aksaray üzerinden gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası önceden belirlenen 44 PD 315 plaka kamyonu Aksaray il sınırında takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından Aksaray girişinde operasyon için düğmeye basan KOM ekipleri aracı durdurdu. Kamyon sürücüsü Fevzi A. gözaltına alınırken, kamyonun kasasında yapılan aramada 26 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gümrük kaçağı sigaraların kendisine ait olduğunu beyan eden araç sürücüsü Fevzi A. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:04 Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul Yara Sandı Ama... Bakan Çavuşoğlu Fırat'ın Doğusuna Düzenlenecek Operasyon Öncesi Tüm Dünyaya Gözdağı Verdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fırat'ın Doğusuyla İlgili Açıklama: Yer Gök Titremelidir Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 04:10:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyondan 26 Bin Kaçak Sigara Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]