Kamyondan 26 bin kaçak sigara çıktı

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İstanbul Yara Sandı Ama...

Bakan Çavuşoğlu Fırat'ın Doğusuna Düzenlenecek Operasyon Öncesi Tüm Dünyaya Gözdağı Verdi

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var