Kamyondan 26 Bin Kaçak Sigara Çıktı
3 saat önce
Kamyondan 26 bin kaçak sigara çıktı Aracından kaçak sigara çıkan kamyon sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildiAKSARAY - Aksaray'da bir kamyona operasyon düzenleyen polis 26 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kamyondan 26 bin kaçak sigara çıktı
Aracından kaçak sigara çıkan kamyon sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi
AKSARAY - Aksaray'da bir kamyona operasyon düzenleyen polis 26 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kamyon sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon, Aksaray - Adana
Karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep
ilinden İstanbul
'a Aksaray üzerinden gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, plakası önceden belirlenen 44 PD 315 plaka kamyonu Aksaray il sınırında takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından Aksaray girişinde operasyon için düğmeye basan KOM ekipleri aracı durdurdu. Kamyon sürücüsü Fevzi A. gözaltına alınırken, kamyonun kasasında yapılan aramada 26 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gümrük kaçağı sigaraların kendisine ait olduğunu beyan eden araç sürücüsü Fevzi A. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:04 Kaynak: İHA
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