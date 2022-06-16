Seyir halindeki hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı, yola dökülen hafriyat caddeyi kapattı - Son Dakika
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Seyir halindeki hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı, yola dökülen hafriyat caddeyi kapattı

16.06.2022 09:46

Seyir halindeki hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı, yola dökülen hafriyat caddeyi kapattıİSTANBUL Arnavutköy'de seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu ışıklarda dur, kalk yaptığı esnada dorse kapağı açılarak caddeye hafriyat döküldü.

Seyir halindeki hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı, yola dökülen hafriyat caddeyi kapattı

İSTANBUL Arnavutköy'de seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu ışıklarda dur, kalk yaptığı esnada dorse kapağı açılarak caddeye hafriyat döküldü. Yaklaşık 50 metre boyunca hafriyat dökerek ilerleyen kamyon sürücüsünün fark etmesi sonucunda durdu. Döküm esnasında arkasında araç olmaması veya birinin geçmemesi faciayı önlerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Arnavutköy Fatih Caddesi Ayazma mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ışıklarda dur kalk yaptığı esnada hafriyat kamyonunun dorse kısmında oluşan bir arızadan dolayı yüklü olan hafriyat yola dökülmeye başladı. Hafriyatın yola dökülmeye başladığı an bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şans eseri aracın arkasından bir yaya geçmemesi veya bir otomobil bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yere dökülen hafriyat nedeni ile trafik bir süre durma noktasına geldi. Hafriyat kamyonunun kasa kısmına sıkışan ve caddeye düşmeyen yüzlerce kilo ağırlığındaki beton kütle ekiplerin yardımı ile alındı. İhbar üzerine zabıta, polis ve yol bakım ekipleri yönlendirildi. Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı iş makinesi ve İBB ekiplerine bağlı yol bakım ekiplerinin çalışması üzerine cadde yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonucunda temizlendi. Çalışma esnasında trafik cadde üzerindeki trafik polis ekipleri tarafından kapatıldı.

"Hafriyat kamyonu şoförüne ceza yağdı"

Olay yerine gelen zabıta ve polis ekipleri tarafından hafriyat kamyonu şoförüne ceza yazıldı. Zabıta ekipleri çevreyi kirletmekten dolayı 10 bin TL ceza yazarken, polis ekipleri ise 1216 TL ceza yazdı. Trafik polislerinin kontrolü esnasında ikinci kez muayenesiz olduğu tespit edilen hafriyat kamyonu trafikten men edilip yediemin otoparkına çekildi. Yapılan işlemlerin ardından trafik açılarak normal seyrine döndürüldü.

Seyir halindeki hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı, yola dökülen hafriyat caddeyi kapattı
Seyir halindeki hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı, yola dökülen hafriyat caddeyi kapattı
Seyir halindeki hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı, yola dökülen hafriyat caddeyi kapattı
Seyir halindeki hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı, yola dökülen hafriyat caddeyi kapattı
Seyir halindeki hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı, yola dökülen hafriyat caddeyi kapattı

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Tarihe hafriyat... Tarihe hafriyat... Manisa'da heyelan yolu trafiğe kapattı Manisa'da heyelan yolu trafiğe kapattı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı, yola dökülen hafriyat caddeyi kapattı - Son Dakika

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