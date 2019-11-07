Kamyondan düşen ineği yakalama çabaları komedi filmlerini aratmadı

Ağrı'da seyir halindeki kamyondan yola düşen ve bir okulun bekçisinin kaybolmaması için sahip çıkıp bahçeye aldığı ineğin yakalanması için vatandaş ve polislerin çabaları renkli görüntüler oluşturdu.

Erzurum Caddesi'nde sabah saatlerinde içerisinde büyükbaş hayvanların olduğu seyir halindeki kamyondan düşen inek, Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli gece bekçisi Mehmet Baran tarafından fark edildi.

İneğin kamyondan düştüğünü ve araçların arasında yürüdüğünü gören Baran, hayvanı kaybolmaması için okulun bahçesine götürerek sahibinin bulunması için polise haber verdi.

Okula gelen polisler, çevredeki kamera kayıtlarından ineğin düştüğü kamyonunun plakasını belirleyip ardından hayvanın sahibine ulaştı.

Bunun üzerine ineği yakalayıp sahibine teslim etmek için okula gelenler, hayvanı yakalamak için bir hayli uğraştı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan yoğun çabalara rağmen yakalanamayan inek, okul bahçesinden çıkıp kaçışını sürdürdü.

Yakalama çabalarına ilişkin adeta komedi filmlerini aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı olayda kaçan inek, boş bir arazide güçlüklü yakalanıp polislerce sahibine teslim edildi.

Mehmet Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaybolmaması ve araçların çarpmaması için ineği okulun bahçesine alıp, polise haber verdiğini söyledi.

İneğe kendi hayvanıymış gibi sahip çıktığını belirten Baran, şöyle konuştu:

"Ben gece nöbetindeyken okulun önündeki caddeden hayvan yüklü bir kamyon geçti. Kamyonun arkasından düşmek üzere olan bir hayvanı fark ettiğim sırada hayvan yola düştü. Kamyonun şoförüne bağırdım ama duymadı. Belediye binasına gidene kadar kamyonun arkasından baktım ama şoför ineğin düştüğünü fark etmedi. Ben de kimin olursa olsun kaybolmaması için ineği okulun bahçesine getirdim. Okulda çalışan Fevzi Yıldırım'a teslim edip polisleri aradım ve onlar da kamyonu tespit edip ineği sahibine teslim etmişler. Sonuçta inek yoldaydı, geçen araçlar çarpabilirdi. Benim hayvanım da aynı şekilde düşebilirdi. Belki de bir garibanın hayvanıydı."

Okulun temizlik görevlisi Fevzi Yıldırım ise okul bahçesine aldıkları ineği yakalamak için yoğun çaba gösterdiklerini anlatarak, "İneği yakalamak için çok çabaladık ve bu anlar komedi filmlerini aratmadı." dedi.