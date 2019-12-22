Kamyondan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyondan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kamyondan düşen işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde saman yüklediği sırada kamyondan düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamyondan düşen işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde saman yüklediği sırada kamyondan düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Tarlada kamyona saman balyaları yükleyen 42 yaşındaki Mehmet Meşin, yaklaşık 6 metre yükseklikten taşlık zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:23 Kaynak: İHA
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