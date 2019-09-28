Son Dakika Haberleri: Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü
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Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü

1 saat önce

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, tomruk yüklenmesine yardım ederken, kamyonun kasasından düşen mevsimlik orman işçisi Mehmet Güzle (45), öldü.

Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü, System.String[]
AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, tomruk yüklenmesine yardım ederken, kamyonun kasasından düşen mevsimlik orman işçisi Mehmet Güzle (45), öldü.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Karacaören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Paletli kepçe yardımıyla tomruk yüklenirken, kamyonun kasasında bulunan mevsimlik işçi Mehmet Güzle, yere düştü. Yaralanan Güzle, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mehmet Güzle, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Karacasu'ya çalışmak için Mersin'den geldiği belirlenen Mehmet Güzle'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Karacasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:35 Kaynak: DHA
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