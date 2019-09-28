Son Dakika Haberleri: Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü/ fotoğraf iptali
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Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü/ fotoğraf iptali

38 dakika önce

İPTALİYazı işleri Müdürlerine'Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü' başlıklı haberimizde ölen kişinin fotoğrafı, sehven servis edilmiştir.

Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü/ fotoğraf iptali, System.String[]

İPTALİ
Yazı işleri Müdürlerine
'Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü' başlıklı haberimizde ölen kişinin fotoğrafı, sehven servis edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla... Ölen orman işçisinin fotoğrafı, ektedir...


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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:14 Kaynak: DHA
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