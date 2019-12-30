Kamyondan fırlayan tekerlek trafikte onlarca metre böyle gitti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyondan fırlayan tekerlek trafikte onlarca metre böyle gitti - Son Dakika

Kamyondan fırlayan tekerlek trafikte onlarca metre böyle gitti

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kamyondan fırlayan tekerlek onlarca metre yolda araçların yanından geçerek ilerledi.

Kamyondan fırlayan tekerlek trafikte onlarca metre böyle gitti, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kamyondan fırlayan tekerlek onlarca metre yolda araçların yanından geçerek ilerledi. Bir vatandaşın tekerleği yakalayarak durdurduğu o anlar, başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D100 Karayolu Kuzey Yanyol'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir kamyondan çıkan tekerlek yolda hızla ilerlemeye başladı. Tekerleği gören bir dolmuş şoförü ise bir yandan cep telefonunu çıkartarak o anları kaydederken, diğer yandan da korna ile yoldaki araç sürücülerini uyarmaya çalıştı. Kavşakta bekleyen araçların yanından geçen tekerlek, yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durumu fark eden bir minibüs sürücüsü tarafından durduruldu.


Olay anı kameraya böyle yansıdı


Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, tekerleğin bir otomobilin önünden hızla yuvarlandığı görülüyor. Hızla giden tekerlek, kavşakta bekleyen araçların yanından geçiyor. Dolmuş sürücüsü ise o korna ile sürücüleri uyarmaya çalışıyor. Araçların yanından geçen tekerlek, dolmuş sürücüsünün uyarılarını fark eden bir minibüs sürücüsü tarafından yakalanıyor. Sürücü daha sonra tekerleği yol kenarına bırakıyor. Durumu gören dolmuş sürücüsü ise tekerleği yakalayan vatandaşa seslenerek, "Tuttu, tuttu. Adamsın sen" diyor. - KOCAELİ

D-100 Karayolu, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Oto galeri açıp vekaletname ile vurgun yaptılar
Yılbaşı öncesi Bakan Pakdemirli uyardı: Ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıl hapis cezası uygulanabilir Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:55 Bakan Çavuşoğlu'ndan Akşener'e 'tezkere' ziyareti - Son Dakika Haber
16:50 Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
16:50 Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar açıklandı Açıklaması - Son Dakika Haber
16:50 Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi: 6 gözaltı - Son Dakika Haber
16:46 Kırşehir'de 112, 2019 yılında 29 bin 517 vakaya müdahale etti - Son Dakika Haber
16:05 İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:59:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyondan fırlayan tekerlek trafikte onlarca metre böyle gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]