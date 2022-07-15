Kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
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Kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi...Hırsızlık anı kamerada

15.07.2022 20:30

Kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi.

Kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi...Hırsızlık anı kamerada

BURSA - Bursa'da park halindeki kamyondan teyp ve çeşitli eşyalar çalan hırsızı güvenlik kamerasına yansıyan yürüyüşü ele verdi. Kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, sabaha karşı 04.30 sıralarında İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 16 H 8803 plakalı kamyona giren şüpheli şahıs kamyondan teyp ve çeşitli eşyalar çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde hırsızlık yapan şüpheliyi polis ekipleri yürüyüşünden tanıdı. Şüphelinin kimliği yürüyüşünden tespit edilirken yakalama çalışmaları devam ediyor. Kamyonundan teyp ve eşyalarının çalındığını belirten kişi ise, "Bu vakaların bir an önce sona ermesini istiyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
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