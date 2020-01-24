Kamyondan hortumla mazot çaldılar - Son Dakika
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Kamyondan hortumla mazot çaldılar

6 saat önce

Adana'da iki ayrı kamyonun deposundan hortumla bin litreye yakın mazot çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Kamyondan hortumla mazot çaldılar, System.String[]

Adana'da iki ayrı kamyonun deposundan hortumla bin litreye yakın mazot çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde gece kamyonunu park eden iki şoför, sabah kalktıklarında yakıt depolarından mazot çalındığını fark edince polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, şikayet üzerine hırsızlık olayının meydana geldiği adrese gidip araştırma başlattı. Polis, yaptığı çalışmalarda olay yerinden ellerinde bidon olan 2 kişinin gittiğini tespit etti. Polis, şahısların hırsızlıktan suç kaydı bulunan Mustafa K. (34) ile Muhammed El Ş. (28) olduğunu tespit etti. Polis düzenlediği operasyonla zanlıları yakalarken, zanlıların iki kamyondan hortumla bin litreye yakın mazot çaldığı tespit edildi. Emniyette sorgulanan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - ADANA

Adana Yüregir, Sabah, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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