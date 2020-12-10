Kamyondan inip otobüse binerken yakalan pozitif kişi: "Televizyona mı vereceksin ?" - Son Dakika

Kamyondan inip otobüse binerken yakalan pozitif kişi: "Televizyona mı vereceksin ?"

10.12.2020 08:17
Kamyondan inip otobüse binerken yakalan pozitif kişi:

Kırıkkale'de karantinada olması gereken bir kişi, kamyondan inip otobüse binmek isteyince "HES kodu" kontrolü sırasında polise yakalandı.

Kırıkkale'de karantinada olması gereken bir kişi, kamyondan inip otobüse binmek isteyince "HES kodu" kontrolü sırasında polise yakalandı. Karantina yurduna yerleştirilen kişi, kendisini görüntüleyen muhabire "Ne çekiyorsun televizyona mı vereceksin" diyerek tepki gösterdi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, Kırıkkale Valiliği koordinesinde korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" kontrol ediliyor. İstanbul'dan Amasya'ya kamyonla seyahat eden Veysel S., Bölge Trafik Kontrol Noktası'nda kamyondan inerek otobüse binmek istedi. O sırada otobüste "HES kodu" kontrolü yapan polis, Veysel S'nin pozitif vaka olduğunu tespit etti.

"TELEVİZYONA MI VERECEKSİN"

İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Burada filyasyon ekiplerine teslim edilen Veysel S. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen muhabire "Ne çekiyorsun televizyona mı vereceksin" diyerek tepki gösterdi. Girişte işlemleri yapılan Veysel S. karantina yurduna yerleştirildi.

(Hasan Ay/İHA)

Koronavirüs, Karantina, Kırıkkale, HES kodu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kamyondan inip otobüse binerken yakalan pozitif kişi: 'Televizyona mı vereceksin ?' - Son Dakika


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