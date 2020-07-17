Kamyondan kopan lastik iki otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Kamyondan kopan lastik iki otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seyir halindeki kamyondan kopan lastiğin iki otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seyir halindeki kamyondan kopan lastiğin iki otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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H.A. yönetimindeki 10 H 9617 plakalı kamyonun sol arka lastiği, Çanakkale- İzmir kara yolunun Çoruk mevkisinde yerinden fırladı.

Karşı şeride yuvarlanan lastik önce Bağışkan Işın yönetimindeki 10 LH 028 plakalı otomobile, ardından da Burcu Kıran'ın kullandığı 54 B 3799 plakalı araca çarptı.

Kazada, Kıran'ın aracındaki Mevlüt Çobanoğlu hayatını kaybetti.

Her iki sürücü ile araçlardaki Şehriye Çobanoğlu,Yaren Zehra ve Zeynep Nihal Işın yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çanakkale, Burhaniye, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamyondan kopan lastik iki otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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23:00
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22:53
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22:15
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21:09
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