BURSA Kamyondan kopan tekerleğin park halindeki otomobile çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

Kamyondan kopan tekerleğin park halindeki otomobile çarptığı anlar kamerada
BURSA'da hareket halindeki kamyonun arka tekerleklerinden biri kopup, hızla ilerleyerek restoran önünde park halindeki otomobile çarptı. Olay anı, restoranın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Olay, saat 12.30 sıralarında, İstanbul- Bursa yolu Orhangazi ilçesi Çeltikçi altı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İstanbul yönüne giden Ömer Özcan (32) yönetimindeki 16 U 8051 plakalı kamyonun arka tekerleklerinden biri koptu. Hızla ilerleyen tekerlek, restoran önünde park halindeki Aykut Sezgin'in 16 LMF 30 plakalı otomobiline çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin bagajında hasar oluştu.
Olay anı, restoranın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kamyondan kopan tekerleğin yuvarlanıp, restoran önündeki otomobile çarpması yer alıyor.
Kaynak: DHA
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