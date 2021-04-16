Kamyondan sunta yığını yola düştü; 2 kişi ezilmekten son anda kurtuldu - Son Dakika

Kamyondan sunta yığını yola düştü; 2 kişi ezilmekten son anda kurtuldu

16.04.2021 21:27

Kamyondan sunta yığını yola düştü; 2 kişi ezilmekten son anda kurtulduANKARA'da, kamyonun kasa kapağının kendiliğinden açılmasıyla yola sunta yığını düştü.

Kamyondan sunta yığını yola düştü; 2 kişi ezilmekten son anda kurtuldu

ANKARA'da, kamyonun kasa kapağının kendiliğinden açılmasıyla yola sunta yığını düştü. 2 kişinin sunta yığınının altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi. Sunta yüklü kamyon, bir deponun önünde durdu. Durduktan birkaç saniye sonrasında kamyonun kapağının kendiliğinden açılması ile araçta yüklü suntalar yola kaydı. Bu sırada yolda bulunan 2 kişi, üzerlerine doğru kayan sunta yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yol kenarında bulunan bir mağazanın güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Kamyondan sunta yığını yola düştü; 2 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
Kamyondan sunta yığını yola düştü; 2 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
Kamyondan sunta yığını yola düştü; 2 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
Kamyondan sunta yığını yola düştü; 2 kişi ezilmekten son anda kurtuldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyondan sunta yığını yola düştü; 2 kişi ezilmekten son anda kurtuldu - Son Dakika


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