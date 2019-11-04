Kamyondan üzerine tomruk düşen şoför kurtarılamadı
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ORDU'nun Fatsa ilçesinde kamyonun üzerinden düşen tomruğun altında kalarak ağır yaralanan sürücü Akif Güney (46), hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:39 Kaynak: DHA
ORDU'nun Fatsa ilçesinde kamyonun üzerinden düşen tomruğun altında kalarak ağır yaralanan sürücü Akif Güney (46), hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Fatsa ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde dün meydana geldi. Park halindeki kamyon üzerinde bulunan tomrukların devrilmesi sonucu sürücüsü Akif Güney ağır yaralandı. Fatsa'da kaldırıldığı hastanede ilk müdahalesi yapılan Güney, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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