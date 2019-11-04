Son Dakika Haberleri: Kamyondan üzerine tomruk düşen şoför kurtarılamadı
Son Dakika Güncel Kamyondan üzerine tomruk düşen şoför kurtarılamadı

Kamyondan üzerine tomruk düşen şoför kurtarılamadı

7 saat önce

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kamyonun üzerinden düşen tomruğun altında kalarak ağır yaralanan sürücü Akif Güney (46), hastanede hayatını kaybetti.

Kamyondan üzerine tomruk düşen şoför kurtarılamadı, System.String[]

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kamyonun üzerinden düşen tomruğun altında kalarak ağır yaralanan sürücü Akif Güney (46), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Fatsa ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde dün meydana geldi. Park halindeki kamyon üzerinde bulunan tomrukların devrilmesi sonucu sürücüsü Akif Güney ağır yaralandı. Fatsa'da kaldırıldığı hastanede ilk müdahalesi yapılan Güney, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


Fatsa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:39 Kaynak: DHA
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