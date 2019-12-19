Kamyondan yola dökülen yağ sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Kamyondan yola dökülen yağ sürücülere zor anlar yaşattı

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hortumu patlayan kamyondan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yol, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kamyondan yola dökülen yağ sürücülere zor anlar yaşattı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hortumu patlayan kamyondan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yol, sürücülere zor anlar yaşattı. 30 dakika trafik tek şeritten verilebilirken, belediye ekipleri tarafından yol temizlendi.

Bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir - Ankara Karayolu üzerinde seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen kamyonun yağ hortumu, Ergenekon Mahallesi Kavşağı yakınlarında patladı. Yaklaşık 500 metrelik yol, yağ içerisinde kaldı. Dökülen yağ nedeniyle yol kayganlaştı. Durumdan habersiz olan bazı sürücüler, yola dökülen yağ nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yağda kayarken, şans eseri bir kaza yaşanmadı.

Vatandaşların uyarısı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yolun İzmir-Ankara istikametinde trafik, 30 dakika tek şeritten verildi. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yola dökülen yağlar, Belediye ekipleri tarafından talaş dökülerek, temizlendi. Yolun temizlenmesinin ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

Polis, yola yağ dökülen kamyonun tespit edilmesi için çalışma başlattı.


Ergenekon Mahallesi, Turgutlu, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:08 Kaynak: DHA
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