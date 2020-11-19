Kamyondan yola saçılan sebzeleri toplamak için seferber oldular - Son Dakika

MERSİN'de, gece meydana gelen kazada, kamyondan yola dökülen sebzelerin toplanması için çevredekiler, sürücüye yardım etti.

Kaza, gece saatlerinde, merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk kavşağında meydana geldi. Kaza yapan kamyonetten yola, sebze kasaları savruldu. Kamyonet sürücünün hemen inip, sebzeleri toplamaya başladığını gören çevredekiler de yardımına koştu. Trafiğe rağmen gecenin karanlığında kamyonet sürücüsüne yardım edenler, el birliğiyle sebzeleri topladı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.