Kamyonet 250 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kamyonet 250 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonetteki sürücü Musa Gürkan (46) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonetteki sürücü Musa Gürkan (46) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Gece saat 02.30 sıralarında Alanya kırsalındaki Cindi Yaylası'ndan Çayarası Yaylası'na giden 'Tıraş Hasan' lakaplı Musa Gürkan (46) idaresindeki 07 HKG 250 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekiler kazayı 112 Acil'e bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü Musa Gürkan ile Mehmet Ali G. ve Nurullah E. itfaye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan ilk incelemelerde Musa Gürkan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Mehmet Ali G. ve Nurullah E. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Sürücü Musa Gürkan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna kaldırıldı. Gürkan'ın cezanesi ailesine teslim edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 03:35 Kaynak: DHA
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