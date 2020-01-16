Kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hayrettin M. idaresindeki 55 HK 014 plakalı odun yüklü kamyonet, Çarşamba- Ayvacık kara yolu Kemer Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Hüseyin S. ve Hüseyin A, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin S. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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