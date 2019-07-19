Kamyonet Alev Alev Yandı
1 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinin, su sporu malzemeleri yüklü kamyonet içindeki malzemeler ile yandı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
'nın Seydikemer
ilçesinin, su sporu malzemeleri yüklü kamyonet içindeki malzemeler ile yandı.
Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Kayadibi Mahallesi Saklıkent Mevkiinde park halinde bulunan Halil Elibol'a ait 48 FAU 22 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Aracın yandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanmakta olan aracı söndürdü. Yanan kamyonet kullanılamaz hale gelirken, kamyonette bulunan su sporlarında kullanılan 60 adet simit bot, 60 adet can yeleği ve 60 adet sal küreği de yandı. - MUĞLA
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