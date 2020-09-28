DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3
Kamyonet alev alev yandıBursa'da, seyir halindeki kamyonet, alev alev yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Kamyonet alev alev yandı
Bursa'da, seyir halindeki kamyonet, alev alev yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Reyhan Caddesi'nde seyir halindeki kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Adı açıklanmayan sürücü, kamyoneti durdurup, araçtan indi. Alevler ise kısa sürede kamyoneti sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Aracın motor kısmında çıktığı belirlenen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.
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