Bilecik'te kamyonet ile bisiklet çarpıştı 16 yaşındaki genç yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te seyir halindeki kamyoneti ile bisikletin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeki İbrahim Ö. idaresindeki 11 AAS 088 plakalı kamyonet ile aniden kaldırımdan yola çıkan Irak doğumlu 16 yaşındaki Marvn Fawwaz Jalal bisikletli çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen bisiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.