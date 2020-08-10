Kamyonet apartmanın önündeki boşluğa düştü - Son Dakika

Kamyonet apartmanın önündeki boşluğa düştü
ZONGULDAK'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, bir apartmanın önündeki boşluğa düştü.
ZONGULDAK'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, bir apartmanın önündeki boşluğa düştü. Motor kısmının üzerinde dik duran kamyonetin sürücüsü yaralandı.Kaza, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Balkaya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DP 6659 plakalı kamyonet, virajda kontrolden çıkarak apartmanın önündeki boşluğa düştü. Kazayı gören apartman sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Apartmanın önündeki boşlukta motor kısmının üzerinde dik duran kamyonetten çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kamyonetin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 15:25
Kaynak: DHA
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