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Kamyonet araca çarptı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Kamyonet araca çarptı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı

30.01.2022 11:14
Kamyonet araca çarptı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı. Otomobile çarpan kamyonet sürücüsünün olay yerinde aracı bırakarak kaçtığı belirlenirken, kazada yaralanan ailenin, yakınlarının nişanından evlerine dönmeye çalıştıkları öğrenildi.

Kaza, Serik'te dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ahmet Ali Arı idaresindeki 07 EH 620 plakalı otomobile, sürücüsü belirlenemeyen 07 ASS 555 plakalı kamyonet çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düğün salonunda yakınlarının nişan merasimi sonrası evlerine dönmek için yola çıkan otomobil sürücüsü Ahmet Ali Arı, eşi Hanımzade Arı ve kızı Habibe Arı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün ise aracı bırakarak kaçtığı öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri, gaz sızıntısı yüzünden tehlikeye meydan vermemek için güvenlik önlemi aldı. - ANTALYA

Kamyonet araca çarptı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı
Kamyonet araca çarptı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı
Kamyonet araca çarptı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı
Kamyonet araca çarptı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı
Kamyonet araca çarptı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı

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Kamyonet, Antalya, Ali Arı, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet araca çarptı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonet araca çarptı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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