Kamyonet Arkasında Tehlikeye Aldırmadan Yolculuk Yaptılar
4 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşyalarla yüklü kamyonetin arkasında ayakta tehlikeye aldırmadan yolculuk yapan iki kişi, başka aracın içindekilerce kamerayla görüntülendi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşyalarla yüklü kamyonetin arkasında ayakta tehlikeye aldırmadan yolculuk yapan iki kişi, başka aracın içindekilerce kamerayla görüntülendi.
Bursa- Ankara yolu üzerinden İnegöl ilçesine giden ev eşyası yüklü kamyonetin arkasında ayakta yolculuk yapan iki kişi, görenleri şaşırttı. Kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk, yürekleri ağza getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:57 Kaynak: DHA
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