Son Dakika Haberleri: Kamyonet Arkasında Tehlikeye Aldırmadan Yolculuk Yaptılar

Kamyonet Arkasında Tehlikeye Aldırmadan Yolculuk Yaptılar

4 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşyalarla yüklü kamyonetin arkasında ayakta tehlikeye aldırmadan yolculuk yapan iki kişi, başka aracın içindekilerce kamerayla görüntülendi.

Kamyonet Arkasında Tehlikeye Aldırmadan Yolculuk Yaptılar, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşyalarla yüklü kamyonetin arkasında ayakta tehlikeye aldırmadan yolculuk yapan iki kişi, başka aracın içindekilerce kamerayla görüntülendi.

Bursa- Ankara yolu üzerinden İnegöl ilçesine giden ev eşyası yüklü kamyonetin arkasında ayakta yolculuk yapan iki kişi, görenleri şaşırttı. Kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk, yürekleri ağza getirdi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:57 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Bin Liralık Banknottaki Sır, 38 Yıl Sonra Ortaya Çıktı Paradaki Sır Işığı Tutunca Ortaya Çıktı

Evinden Sarı Yelek Çıkan Öğretmenin Karısı, Kendisini "Çevreciyim" Diyerek Savundu Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilemeyeceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:01:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonet Arkasında Tehlikeye Aldırmadan Yolculuk Yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]