KAMYONET BARİYERE SAPLANDI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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KAMYONET BARİYERE SAPLANDI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

26.02.2023 16:27

Viranşehir kara yolunda kontrolden çıkan kamyonetin bariyere saplanmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Viranşehir kara yolunda kontrolden çıkan kamyonetin bariyere saplanmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Mardin'e gelen Akdoğan ailesinin içinde bulunduğu 41 UL 791 plakalı kamyonet, saat 07.30 sıralarında sürücüsü Veysi Akdoğan'ın (37) kontrolünden çıkarak bariyere saplandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Cemile Akdoğan (32), Fatma Ceylan (60), Muhammet Akdoğan (14) ve Miraç Akdoğan (4) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye götürüldü. Sürücü Veysi Akdoğan ile Muhammet Akdoğan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Araç, vinç kullanılarak bariyerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel KAMYONET BARİYERE SAPLANDI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAMYONET BARİYERE SAPLANDI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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