Kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı

27.05.2022 10:35
Kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serkan Erol idaresindeki 02 AF 867 plakalı Ford marka kamyonet, Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkarılan Serkan Erol, yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotları 46. Yeşil Bursa Rallisi için hazır Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotları 46. Yeşil Bursa Rallisi için hazır Adana'da önündeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı Adana'da önündeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı Makyajlanan yeni Ford Fiesta, Türkiye'de satışa sunuldu Makyajlanan yeni Ford Fiesta, Türkiye'de satışa sunuldu
Kaynak: İHA

Adıyaman, Kamyonet, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:41:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement