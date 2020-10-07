Kamyonet, başka bir kamyonete çarptı; meyve ve sebzeler yola saçıldı - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyonet, lastiği patladığı için emniyet şeridine duran başka bir kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, meyve ve sebzeler otoyola saçıldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Ege Üniversitesi yol ayrımında meydana geldi. Talip Ş.(35) yönetimindeki süt ürünleri taşıyan 35 TNG 77 plakalı kamyonetin lastiği patladı. Bunun üzerine Talip Ş., kamyoneti yolun sağına çekerek yol yardım ekiplerini aradı. Gelen ekipler, kamyonetin lastiğini değiştirdikten sonra ayrıldı. Aynı yöne giden Baran K. (24) yönetimindeki meyve ve sebze yüklü 35 AHV 484 plakalı kamyonet, hareket etmeye hazırlanan Talip Ş.'nin kamyonetine çarptı. Kazada Baran K. yaralanırken, araçtaki meyve sebzeler de yola saçıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Baran K., çağırılan ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza nedeniyle Bornova yönünden Karşıyaka istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yola saçılan metal parçalar ile meyve ve sebzeler, karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmayla temizlendi. Yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.'KAFASI KANIYORDU'

Yaşadığı kazayı anlatan Talip Ş., "Yolda seyir halinde olduğum sırada lastiğim patladı. Kamyonetimi yolun sağına park ettim. Hemen yol yardım ekiplerini arayarak durumu bildirdim. Ben de o sırada ileriye giderek telefonun ışığıyla sürücüleri uyardım. Ekipler gelip lastik tamirini yaptı. Ondan sonra aracıma bindim, daha marşa basmadan arkamdan gelen kamyonet çarptı. İndim aşağıya hemen adama doğru koştum, Allah'tan adama hiçbir şey olmamış, kafası kanıyordu. Kafasını ve yüzünü yıkadım" dedi.