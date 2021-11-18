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KAMYONET BİNA DUVARINA ÇARPTI, SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDIKTAN SONRA DUA ETTİ - Son Dakika

KAMYONET BİNA DUVARINA ÇARPTI, SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDIKTAN SONRA DUA ETTİ

18.11.2021 11:30

BAĞCILAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bir binanın duvarına çarptı.

BAĞCILAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bir binanın duvarına çarptı. Kaza sonrası kamyonette sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kurtarılan sürücü, ambulansa taşınırken ellerini havaya kaldırarak dua etti.

Kaza, Yavuz Selim Mahallesinde saat 02.30 sıralarında yaşandı. 22 AB 899 plakalı kamyonetin sürücüsü Hüseyin Küçük, Mehmet Akif Bulvarı'nda ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir binanın duvarına çarptı. Kazada kamyonette sıkışan sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücüyü yoğun çabalar sonucu yaklaşık yarım saatte kurtardı. Araçtan çıkarılan sürücüye sağlık görevlileri ilk müdahalede bulunarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜ, ELLERİNİ HAVAYA KALDIRARAK DUA ETTİ

Öte yandan, sağlık ekiplerinin ambulansa taşıdığı yaralı sürücü, ellerini havaya kaldırarak dua etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMYONET BİNA DUVARINA ÇARPTI, SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDIKTAN SONRA DUA ETTİ
KAMYONET BİNA DUVARINA ÇARPTI, SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDIKTAN SONRA DUA ETTİ
KAMYONET BİNA DUVARINA ÇARPTI, SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDIKTAN SONRA DUA ETTİ
KAMYONET BİNA DUVARINA ÇARPTI, SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDIKTAN SONRA DUA ETTİ

Kamyonet, Tragger, İtfaiye, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMYONET BİNA DUVARINA ÇARPTI, SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDIKTAN SONRA DUA ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAMYONET BİNA DUVARINA ÇARPTI, SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDIKTAN SONRA DUA ETTİ - Son Dakika
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