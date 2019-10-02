Son Dakika Haberleri: Kamyonet boş araziye devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kamyonet boş araziye devrildi: 1 yaralı

32 dakika önce

Kağıthane'de park halindeki bir kamyonet, freni boşalan başka bir kamyonetin çarpması sonucu boş araziye devrildi.

Kamyonet boş araziye devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Kağıthane'de park halindeki bir kamyonet, freni boşalan başka bir kamyonetin çarpması sonucu boş araziye devrildi.

Çağlayan Mahallesi Birol Sokak'ta park halindeki bir kamyonet, freni boşalınca yokuştan aşağıya doğru ilerledi. Araç yaklaşık 30 metre ileride park etmiş başka bir kamyonete çarparak durabildi. Kamyonetin çarptığı ve içerisinde sürücü bulunan araç ise boş araziye devrildi.

Kazada, devrilen kamyonetin içindeki sürücü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen aracın içerisindeki sürücüyü kurtardı. Sağlık ekipleri de ilk müdahalesini yaptıkları sürücüyü, hastaneye kaldırdı.

Kazaya neden olan ve bir süre önce trafikten men edildiği öğrenilen kamyonetin sahibi polis merkezine götürüldü.

Boş araziye devrilen kamyonet ise vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kağıthane, Çağlayan, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'den "Devlet Bahçeli" açıklaması: Sağlık durumu iyi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan: Siyaset ailemize yük oldu, iftiraları getirdi Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu Son Dakika: Irak'ta hükümet karşıtı protestolar büyüyor! Savunma Bakanlığı alarma geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 22:22:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonet boş araziye devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]