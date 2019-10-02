Kamyonet boş araziye devrildi: 1 yaralı
15 dakika önce
Kağıthane'de park halindeki bir kamyonet, freni boşalan başka bir kamyonetin çarpması sonucu boş araziye devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:05 Kaynak: AA
Kağıthane'de park halindeki bir kamyonet, freni boşalan başka bir kamyonetin çarpması sonucu boş araziye devrildi.
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