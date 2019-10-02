Son Dakika Haberleri: Kamyonet boş araziye devrildi: 1 yaralı
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Kamyonet boş araziye devrildi: 1 yaralı

15 dakika önce

Kağıthane'de park halindeki bir kamyonet, freni boşalan başka bir kamyonetin çarpması sonucu boş araziye devrildi.

Kağıthane'de park halindeki bir kamyonet, freni boşalan başka bir kamyonetin çarpması sonucu boş araziye devrildi.

Kamyonet boş araziye devrildi: 1 yaralı

Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:05 Kaynak: AA
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