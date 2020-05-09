Kamyonet çalan hırsızlar polisten 20 dakika kaçabildi - Son Dakika

BURSA'da kamyonet çalan 3 şüpheli, 20 dakika sonra, 5 kilometre mesafedeki bir binanın bahçesinde, çalıların arasında saklanırken yakalandı.

Olay, 27 Nisan gecesi, Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde park halinde bulunan kamyonetinin çalındığını gören Ş.K. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede geniş çaplı arama başlattı. Şüphelilerin kaçış güzergahındaki onlarca kamerayı mercek altına alan polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) kamyonetin Millet Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Mahalleye giriş-çıkışı kapatan ekipleri fark eden şüpheliler, önce kamyonetle kaçmaya çalıştı. Yakalanacaklarını anlayınca da kamyonu bırakıp koşarak uzaklaştı. Polisler, hırsızlık olayından 20 dakika sonra şüpheliler H.C.M., M.D. ve M.Ç.'yi Mızrak Sokak'ta bulunan bir binanın bahçesindeki çalıların arasına saklanırken yakaladı.

Şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Kamyonet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

3 şüpheli savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.