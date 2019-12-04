Kamyonet çalan hırsızlık şüphelisi kendisini eve kilitledi

Antalya'da çaldığı kamyonetle polisten kaçan ve kendisini evine kilitleyen şüpheli, ikna edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde park halindeki 07 HV 704 plakalı kamyonetin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hurda görünümü olan kamyonetin Kepez ilçesinde olduğunu gören polis ekipleri, aracı takibe aldı.

Polis ekiplerinden kaçan hırsızlık şüphelisi Ç.Ü. (16) Baraj Mahallesi'ndeki evinin demir kapısına çarptıktan sonra kamyonetten indi. Şüpheli Ç.Ü, evine girerek kapıyı kilitledi.

Polis ekipleri, yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmasının ardından zanlının evden çıkmasını sağladı.

Gözaltına alınan şüphelinin evinden çıkarken ağladığı görüldü. Zanlı, polis aracına binmek istemeyince 2 polis memurunun refakatinde ağabeyinin kullandığı otomobil ile polis merkezine götürüldü.

Bu sırada ağabeyi kendilerini görüntüleyen gazetecilerin üzerine otomobili sürdü.

Şüphelinin gözaltına alındığı evin duvarında "Çukur" dizisinin simgesi ile dizide sürekli kullanılan "Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır" yazısının bulunması dikkati çekti.

Çalıntı kamyonet ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından sahibine verilmek üzere çekiciyle polis merkezinin otoparkına kaldırıldı.