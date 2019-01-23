Kamyonet Çalan Şüpheliler Polis Baskınında Çekyatta Saklanırken Yakalandı

Konya'da kasasında gıda malzemesi yüklü kamyoneti çaldığı iddia edilen üç şahıs, gıda malzemelerini boşalttıktan sonra kamyoneti otoparka terk etti.

Konya'da kasasında gıda malzemesi yüklü kamyoneti çaldığı iddia edilen üç şahıs, gıda malzemelerini boşalttıktan sonra kamyoneti otoparka terk etti. Şüpheliler kaldıkları eve polisin yaptığı baskında çekyatın içinde saklanırken yakalandı.



Olay, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Elçibey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyoneti ile gıda malzemesi satan Suriye uyruklu Yusuf N., 42 MC 195 plakalı aracını sokak üzerine park ederek evine gitti. Yusuf N. sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktığında aracını park ettiği yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sokak çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sırasından ekipler, 3 zanlının sabah saatlerinde sokak üzerinde gezdiklerini ve yine aynı şahısların gece saatlerinde siyah renkli motosikletle geldikten sonra kamyoneti çaldıklarını tespit etti.



Hırsızlık olayının ardından İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta terk edilmiş kamyonet olduğu ihbarı geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çalınan kamyoneti gıda malzemeleri boşaltılmış vaziyette buldu. Çevredeki görgü tanıkları ve yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin kimliğini belirleyen polis ekipleri, şahsıların Orhangazi Mahallesi'nde bulunan bir evde saklandıklarını tespit etti. Şüphelilerin saklandığı eve yapılan baskında Mahmud Beşir El N., Ahmet H. ile Muhammed N. saklandıkları çekyatlarda yakalandı. Çalınan yaklaşık 15 bin lira değerindeki gıda malzemeleri ise evin bir odasında bulundu. Gözaltına alınan 3 zanlı, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Kamyonet ve ele geçirilen gıda malzemeleri ise polis tarafından Yusuf N.'ye teslim edildi. Malzemelerinin bulunduğuna çok mutlu olduklarını dile getiren Yusuf N.'nin oğlu Muhammed N., "Sabah evden çıktık. Arabamızı bulamadık polise gittik ve anlattık. Arabayı Cuma günü buldular, akşama sonra bu kişileri buldular. Bu kişilerin yanında da bizim malzemeler çıktı" dedi. - KONYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tarihi Eser Kaçakçılığı Yaparken Yakalanan Emniyet Müdürü Tutuklandı

Cani Baba "Beni Dolandırdı" Deyip Kızını Defalarca Bıçakladı

Adana'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Genç, Kendini Canlı Bomba Olarak İhbar Etti

Takım Elbiseyle Simit Satıyor! Bu Simitçiyi Gören Takdir Ediyor