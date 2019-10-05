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Kamyonet çaya uçtu

21 dakika önce

Kamyonet çaya uçtu Alarma geçen ekiplerin aramasında şoför bulunamadıBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çayın içine uçan kamyonetin sürücüsü bulunamadı.

Kamyonet çaya uçtu

Alarma geçen ekiplerin aramasında şoför bulunamadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çayın içine uçan kamyonetin sürücüsü bulunamadı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde çayın içinde kamyoneti gören çevre sakinleri polise haber verdi. Alarma geçen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin 5 metrelik çaya inip, 44 KP 639 içinde plakalı kamyonette kimse bulunmadığını gördü. Kamyonet ardından çayın içinden çekici yardımıyla çıkartıldı. Çevre sakinleri çayda suyun alçak olmasını büyük şans olarak değerlendirdiler.

Polis ekipleri, sürücünün kendi imkanları ile çıktığı üzerinde dururken, aracın ne zaman ve sürücüsünün bulunması konusunda araştırma başlattı.

Kamyonet çaya uçtu

Balıkesir, Edremit, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:02 Kaynak: İHA
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