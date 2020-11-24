Kamyonet çöken yolun içine düştü; araç içindeki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Kamyonet çöken yolun içine düştü; araç içindeki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu

24.11.2020 13:40

Kamyonet çöken yolun içine düştü; araç içindeki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü ; 3 kişi canını zor kurtardı Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale su hattında patlama meydana geldi.

Kamyonet çöken yolun içine düştü; araç içindeki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu

Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü ; 3 kişi canını zor kurtardı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale su hattında patlama meydana geldi. O esnada yoldan geçen kamyonet yarılan asfaltın içerisine düştü. Kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ana isale hattı patladı. Patlama esnasında yoldan geçen 48 TT 843 plakalı kamyonet su dolu çukurun içerisine düştü. Kamyonet sürücüsü Sıddık Kaya, yolcu koltuğunda oturan Seffet Tek ve Musa Akat su dolu kamyonun içerisinde mahsur kaldı. Boğulmaktan son anda kurtulan 3 kişi son anda çıkarak kurtuldu. Kamyonet ise sulara gömüldü.

Boma gibi patladı

Asfaltın parçalayan su patlamasının ardından ortalık savaş alanına döndü. Bazı iş yerleri ve bahçeler sular altında kaldı. Suyun patladığı bölgede 5 metre derinlikte 10 metre genişlikte çukur açıldı. Asfalt parçaları ise tüm yola savruldu. Yol boyu tüm asfalt yerinden söküldü. Kamyonette önce yoldan geçen başka bir otomobil su borusunun patlayacağını fark ederek hızlı bir şekilde yoldan çıktı. Suyun bu şeklide patlayacağını Anlayan Selman Öztürk isimli vatandaş "Suya düşen araçtan hemen önce ben geçiyordum. Yolun kabardığını fark ettim. Aracımla geçerken asfaltın oynadığını hissetim. Hızlı bir şekilde yoldan geçtim. Arkamda 2 araç vardı onları da uyardım. İleri gitmek ile geri gitmek arasından kaldı araçlar. Bir kamyonet olmasına rağmen açılan büyük çukurun içerisine düştü. Şehirciliğe adım atan bir ilçede böyle şeylerin olması gerçekten utanç verici" dedi.

Canımızı zor kurtardık

Çukurun içine düşen kamyonetin sürücüsü Sıddık Kaya ise bir anda kendilerini suyun içerisinde bulduklarını ifade ederek "Bir anda yol çöktü kendimizi suyun içerisinde bulduk. Kapılar açılmıyordu zar zor pencereleri açıp çıktık içerisinden. 3 kişiydik kamyonette son anda canımızı zor kurtardık. İnşaat iş ile uğraşıyoruz. İş giderken başımıza bu iş geldi. Allah kurtardı bizi çok şükür" şeklinde konuştu.

Kamyonet içerisinde bulunan Saffet Tek inşaata gitmek için yola çıktıklarını bir anda kendilerini suyun içerisinde bulduklarını söyleyerek "Yolu geçerken aniden su patladı. Bizde kendimizi suyun içerisinde bulduk. Bir anda suyun içerisinde bulunca kendimizi şok geçirdik. Kamyon çukura düşmesiyle birlikte yer çökmeye başladı bizde yerin dibine doğru gitmeye başladık. Kendimizi zorla dışarı çıkarabildik. Kamyonetimiz kullanılamaz hale geldi. İçerisi ağzına kadar su doldu. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Kamyonet çöken yolun içine düştü; araç içindeki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu
Kamyonet çöken yolun içine düştü; araç içindeki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu
Kamyonet çöken yolun içine düştü; araç içindeki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu
Kamyonet çöken yolun içine düştü; araç içindeki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu

Kamyonet, İşçiler, Patlama, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet çöken yolun içine düştü; araç içindeki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


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